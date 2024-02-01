За последние месяцы Киев многократно обращался к западным союзникам с просьбой о военной помощи для противостояния российским войскам.

Перед неформальной встречей министров 31 января, предшествующей саммиту ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул неотложность потребностей Украины в пополнении ее арсенала вооружений и боеприпасов, особенно в свете приближающейся второй годовщины широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

«Необходимо постоянно оказывать поддержку Украине», — заявил Боррель, подчеркивая важность точной оценки ситуации и планирования на будущее: «Важно знать, где мы находимся к марту и каковы наши перспективы к концу года».

В среду федеральный канцлер Германии Олаф Шольц присоединился к четырем европейским премьер-министрам в обращении к странам ЕС с призывом усилить работу по снабжению Украины оружием и боеприпасами. Главы правительств Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов признали, что ЕС пока не смог обеспечить Украину обещанным «миллионом снарядов», и выразили решимость удвоить усилия для поддержки Украины в течение необходимого времени.

В январе представители 23 стран объявили о создании «артиллерийской коалиции» для Украины под руководством США и Франции при участии более 50 союзников Украины в контактной группе Рамштайн. В рамках этой инициативы Франция обещала поставить Украине 6 новейших гаубичных установок Caesars, способных поражать цели на расстоянии 40 км, в ближайшие недели.

Кроме того, согласно информации Politico от 30 января, Украина может получить новые американские высокоточные бомбы от компании Boeing уже на текущей неделе. Это оружие, одобренное администрацией Байдена в прошлом году, представляет собой высокоточное средство поражения целей на расстоянии до 145 км.