По данным WIIW, в прошлом году российская экономика выросла на 3,5%, но, питаемая ростом военных расходов, она больше не может поддерживать такой темп.

В свете высокой инфляции и повышенных ключевых банковских ставок (16%) аналитики прогнозируют, что в текущем году рост составит всего лишь 1,5%.

«Экономика работает на грани своих возможностей и проявляет все больше признаков перегрева», — отмечено в прогнозе.

Эксперты WIIW предсказывают, что в 2024 году около 29% бюджета России будет направлено на военные нужды.

В целом расходы на военную промышленность России составляют 6% ВВП, это самый высокий показатель с распада Советского Союза.

Кроме того, WIIW снизил прогноз экономического роста для Украины, ожидая всего 3% в текущем году, что на 1,2 процентных пункта ниже предыдущих прогнозов.

Эксперты также указали на вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, что может подвергнуть риску будущую финансовую помощь Украине со стороны Запада.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предсказывал рост ВВП России на 2,6% в 2024 году, подчеркивая влияние увеличения расходов на военные нужды и стабильных цен на сырье.

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша признал, что российская экономика превзошла ожидания, но предупредил, что в долгосрочной перспективе потенциальный рост может снизиться.

На риски перегрева экономики также указывает экономический блок правительства РФ. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в декабре сравнила ее с машиной, которая пытается ехать быстрее, чем может, — «ехать, возможно, будем быстро, но недолго».