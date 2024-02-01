Газиантеп спустя год после землетрясения

Как выглядит Газиантеп спустя год после землетрясения. Журналист TRT на русском побывал на месте самых масштабных разрушений в городе. Напомним, 6 февраля 2023 года в Турции произошли 2 мощных подземных толчка, которые забрали жизни свыше 50 тысяч человек и оставили без крова еще 3 млн жителей в 11 турецких провинциях. #trtнарусском #газиантеп #землетрясение #турция #подземныйтолчок #землетрясениевтурции #турки #разрушение #trtrussian