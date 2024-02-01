Жители Чикаго потребовали в мэрии города прекращения огня в Газе

Пропалестинские активисты собрались в мэрии Чикаго, где потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа. Люди скандировали антиизраильские лозунги, держа в руках транспаранты и палестинские флаги. Сообщается, что городской совет Чикаго также призвал к прекращению огня в Газе #trtнарусском #чикаго #митинг #палестина #газа #секторгаза #активисты #требование #лозунги #палестинскийфлаг #trtrussian