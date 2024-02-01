Законодатели подчеркнули неотложность принятия закона, который бы возложил на технологические компании ответственность за материалы, порождающие угрозу сексуального насилия над детьми, и давал пострадавшим возможность подавать иски против технологических платформ и магазинов приложений.

Слушания направлены на привлечение внимания к растущей тревоге среди родителей и экспертов по поводу приоритета прибыли над созданием безопасных условий для детей на социальных платформах.

Председатель сенатского юридического комитета Дик Дурбин представил статистику от «Национального центра по защите пропавших и эксплуатируемых детей», подчеркивая стремительный рост случаев сексуальных вымогательств, где злоумышленники обманом заставляют несовершеннолетних отправлять интимные фотографии и видео.

«Этот тревожный рост сексуальной эксплуатации детей обусловлен одним: изменениями в технологиях», — заявил Дурбин в ходе слушаний.

Директор Meta Марк Цукерберг и другие руководители также высказались на слушаниях. Платформа X подверглась критике после ослабления политики модерации, произведенной после приобретения соцсети Илоном Маском.

Сенатор Тед Круз обратил внимание Цукерберга на предупреждения в Instagram о том, что на изображении может быть показано сексуальное насилие над детьми, но при этом изображение все равно показывается.

Сенатор Эми Клобушар сравнила бездействие технологической индустрии с реакцией авиакомпаний на события, произошедшие с самолетом Boeing, подчеркнув необходимость принятия срочных мер для обеспечения безопасности на платформах, аналогично решениям в авиационной отрасли.

«Когда несколько недель назад у самолета Boeing в полете отлетела дверь, никто не поставил под сомнение решение посадить весь парк самолетов... Почему же мы не принимаем столь же решительных мер, когда речь заходит об опасности, исходящей от этих платформ?», — заметила Клобушар.