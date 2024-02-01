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Европа договорилась о помощи Украине
На саммите в Брюсселе в четверг все 27 стран-членов Евросоюза выразили свое одобрение в отношении дополнительного финансового пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро. Эти средства будут выделены из общего бюджета ЕС
Европа договорилась о помощи Украине
Photo: Reuters / Reuters
1 февраля 2024 г.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил об этом в социальной сети X, подчеркнув, что данный шаг обеспечит «устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины».

Он также отметил, что Евросоюз принимает на себя лидерство и ответственность по вопросу поддержки Украины, осознавая важность этого решения.

В декабре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал изменения в бюджете ЕС, включающие среднесрочную программу помощи Украине. Впоследствии Венгрия выразила готовность снять свое вето, предложив условие ежегодного пересмотра финансирования.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо также выражал некоторые сомнения в отношении предоставления этой помощи, однако пообещал не препятствовать выделению средств.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предварительно заявил, что все 27 членов ЕС, включая Венгрию, выразили свою готовность поддержать долгосрочный пакет помощи Украине на 50 млрд евро.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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