ПОЛИТИКА
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Как дети во Франции стали частью всеобщего протеста фермеров
В Страсбурге дети проехались на мини-тракторах по центру города в сопровождении взрослых, которые таким способом выразили поддержку французским фермерам, блокирующим сейчас дороги по всей Франции. Аграрии недовольны низкими зарплатами, высокими налогами, несправедливой конкуренцией из-за рубежа и слишком строгими экологическими нормами. #trtнарусском #франция #фермеры #протест #страсбург #тракторы #дети #сельсткоехозяйство #trtrussian
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1 февраля 2024 г.
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