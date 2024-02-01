Как дети во Франции стали частью всеобщего протеста фермеров

В Страсбурге дети проехались на мини-тракторах по центру города в сопровождении взрослых, которые таким способом выразили поддержку французским фермерам, блокирующим сейчас дороги по всей Франции. Аграрии недовольны низкими зарплатами, высокими налогами, несправедливой конкуренцией из-за рубежа и слишком строгими экологическими нормами. #trtнарусском #франция #фермеры #протест #страсбург #тракторы #дети #сельсткоехозяйство #trtrussian