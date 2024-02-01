В рамках еженедельного брифинга Министерства национальной обороны обсуждались прогресс в борьбе с терроризмом, ключевые аспекты внешней политики и последние достижения в оборонной промышленности. Отвечая на вопросы об F-16, представитель Минобороны Турции подчеркнул, что рассмотрение запроса Турции на приобретение 40 новых F-16 Block-70 и модернизацию 79 существующих F-16, включая боеприпасы, материалы и оборудование, началось в Конгрессе США 26 января.

«После получения писем с предложениями начнется детальное планирование, что позволит точно определить стоимость проектов. Запрос на боеприпасы основан на детальном анализе оперативных нужд, состояния запасов и технических требований», — сказал представитель оборонного ведомства.

Относительно заявлений США по F-35, представитель Министерства сообщил следующее: «Этот вопрос много обсуждался. На данный момент в позициях обеих стран нет изменений. Последние заявления со стороны США следует рассматривать как выражение доброй воли. О любых изменениях мы обязательно проинформируем общественность».

Что касается запроса на Eurofighter, представитель Министерства подчеркнул продолжение заинтересованности: «Наш запрос продолжает быть актуальным. Мы ожидаем положительной реакции от Германии, участницы консорциума. Продолжаются переговоры и работа в этом направлении».

Как ранее писал TRT на русском, Госдепартамент США одобрил продажу Турции истребителей F-16, комплектов для их модернизации и дополнительных систем общей стоимостью примерно в $23 миллиарда. Информация об этом поступила от Агентства США по сотрудничеству в области обороны и безопасности.

В сообщении агентства говорится, что Госдепартамент санкционировал возможную продажу Турции 40 новых истребителей F-16 и модернизацию 79 существующих, включая поставку запчастей и систем, таких как навигационное и коммуникационное оборудование.

Администрация США уже проинформировала Конгресс о предложении, предоставив законодательному органу 30 дней на рассмотрение сделки. Ожидается, что основным исполнителем проекта будет компания Lockheed Martin.