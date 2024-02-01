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У Черноморского флота вновь неприятности
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в ночь на 1 февраля в ходе успешно проведенной операциии был потоплен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России
У Черноморского флота вновь неприятности
Фото: Минобороны России / Others
1 февраля 2024 г.

В официальном заявлении, распространенном в четверг, ГУР отметило, что судно находилось в акватории озера Донузлав на аннексированном полуострове Крым и было потоплено в результате прямых попаданий. Детали примененного в ходе операции вооружения не были уточнены.

На представленных украинской разведкой кадрах видно, как к кораблю приближаются катера, после чего происходит мощный взрыв.

Согласно украинским источникам, операцию провело спецподразделение «Group 13».

Российские власти воздержались от комментариев по этому поводу.

Из данных Черноморского флота РФ стало известно, что катер «Ивановец» имеет водоизмещение 493 тонны и длину 56 метров. Среди его вооружения числятся четыре пусковые установки противокорабельных ракет «Москит», а экипаж состоит из 41 человека.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что цель операций Службы безопасности Украины в Черном море — вытеснить из украинской акватории все российские корабли-ракетоносители.

С осени 2022 года Украина активно работает над созданием флота морских дронов, которые систематично атакуют базу Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе и отдельные корабли в Черном море.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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