Отмечая, что Франция активно проводит политику военного укрепления Армении и инициирует геополитические интриги, глава государства подчеркнул, что официальный Париж способствует обострению обстановки в регионе и придерживается антиазербайджанской позиции в различных международных организациях и на парламентском уровне.

Алиев заявил, что Франция стремится к укреплению своего влияния в регионе Южного Кавказа, при этом отметив, что их усилия в этом направлении оказываются тщетными.

Ранее верхняя палата французского парламента приняла резолюцию, осуждающую военное решение Азербайджана по восстановлению территориального суверенитета и требующую освобождения арестованных сепаратистов.

Также резолюция призывает Францию и Евросоюз «полностью пересмотреть отношения с Азербайджаном», включая возможное введение санкций.

В ответ на это в азербайджанском парламенте высказали идею «приостановить все экономические связи» с Францией.

Напомним, 4 октября 2023 года стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в запланированной встрече с лидерами Армении и стран Европейского союза в городе Гранада, Испания. На этой встрече предполагалось подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку.

Позднее Алиев заявил, что пропустил мероприятие из-за предвзятой позиции Франции. Тогда он выразил мнение, что поставка Францией вооружений Армении является стратегией, не способствующей установлению мира, а скорее создающей предпосылки для нового противостояния. Президент подчеркнул, что в случае любых будущих конфликтов в регионе, основную ответственность за это будет нести именно Франция.