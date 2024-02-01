ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Новое поколение — ключ к миру
Глава государства акцентировал на критической важности воспитания поколения, способного не допустить повторения ситуации в Палестине
Президент Эрдоган: Новое поколение — ключ к миру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: TRT / Others
1 февраля 2024 г.

1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии выпуска кандидатов в духовные служители Управления по делам религии.

Выступая на мероприятии, Эрдоган заявил: «Выполняя с честью свой долг, вы не только станете лидерами нашего народа, но и принесете надежду угнетенным, обратившим взор на Турцию. Мы наблюдаем за событиями между Израилем и Палестиной, включая жестокие действия Израиля в отношении палестинского народа».

Президент Турции подчеркнул важность воспитания нового поколения, чтобы Турция могла избежать положения Палестины, отметив, что страна обладает богатыми ресурсами и сильным поколением, которое продолжает крепчать.

«Будьте уверены, где бы вы ни находились, вы — воины великой борьбы», — сказал президент Эрдоган, указывая на значимость их миссии не только для Турции, но и для братских народов, включая Палестину и Газу, страдающих от израильской оккупации.

Турецкий лидер также обратил внимание на необходимость борьбы с исламофобией и расизмом, растущими в Европе и Америке, и подчеркнул, что усилия духовных служителей крайне важны для угнетенных сердец по всему миру.

«Я ожидаю, что вы, исполняя свои обязанности, будете действовать с осознанием тяжелой ответственности», — заключил глава государства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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