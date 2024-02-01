Шаг вперед, два назад. Китай первым аккредитовал посла от талибов
ПОЛИТИКА
13 МИН ЧТЕНИЯ
Шаг вперед, два назад. Китай первым аккредитовал посла от талибовПекин, который «Талибан» называет главным иностранным партнером Кабула, первым аккредитовал посла от новых афганских властей. Однако официально признавать власть талибов китайские власти пока не торопятся
Кабул / Others
1 февраля 2024 г.

Пристальное внимание КНР к Афганистану обусловлено экономическими интересами — афганские недра бесконечно богаты природными ресурсами — от золота и драгоценных камней до меди и дефицитного лития.

Попытки дипломатического сближения Китай уже предпринимал и ранее — в 2022 году министр иностранных дел КНР Ван И встречался в Кабуле с врио главы МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

И вот сейчас председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае Билала Карими, ранее занимавшего должность заместителя официального представителя правительства «Талибана».

Открытие дипмиссии

О том, что новый глава афганской дипмиссии начал работать в Пекине, СМИ писали еще в декабре 2023 года. Однако тогда официальный представитель МИД Китая Вэньбинь не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о том, означает ли это признание властями КНР Исламского Эмирата Афганистан. Однако добавил, что по мнению Китая, «Афганистан не должен быть исключен из международного сообщества».

Власть талибов действует в стране с августа 2021 года, однако до сих пор она не признана ни одной страной мира. Китайское правительство выступает против введенных в отношении Кабула санкций со стороны США и ООН, но официально признавать новые власти тоже не торопится, отмечая, что для этого в Афганистане необходимо создание инклюзивного правительства и соблюдение прав человека.

Кому риски, а для кого перспективы

После того как движение «Талибан», с которым США безуспешно боролось последние 20 лет, захватило власть в Афганистане, страну покинуло большинство зарубежных компаний. Государство фактически оказалось в международной изоляции. Однако пока одни правительства вывозили своих сотрудников, другие разглядели в сложившейся ситуации множество возможностей.

Среди таких стран оказался Китай, обративший внимание на регионы, оставшиеся без влияния Запада, и решивший расширить в них свое присутствие и влияние. Нарастающее противостояние между Пекином и Вашингтоном лишь еще больше подтолкнуло КНР заполнить образовавшийся в Афганистане вакуум.

За Китаем давно и прочно закрепился имидж страны, вкладывающей средства в самые рискованные страны и политически турбулентные государства по всему миру. Афганистан не стал исключением.

Еще до прихода талибов к власти Пекин на протяжении нескольких лет поддерживал отношения со всеми сторонами конфликта в стране. Но быстрое падение Кабула и бегство бывшего президента Ашрафа Гани из Афганистана не оставило Китаю другого выбора, как установить более тесные контакты с «Талибаном».

Пекин сразу пошел на сближение и начал принимать талибов на уровне министров. Тем временем официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин во время ежедневных брифингов заявляла, что к представителям «Талибана» «необходимо относиться без устаревшей предвзятости», а «недоверие к ним едва ли можно назвать рациональным».

Талибы, мечтающие в этот раз добиться международного признания и легитимности, ухватились за этот шанс и назвали Китай своим основным внешнеполитическим партнером.

Сотрудничество набирает обороты

Со стороны может показаться, что, вкладываясь в рискованные активы, КНР действует нерационально. Но это вовсе не так. Китайские инвесторы обычно действуют прагматично, к тому же в Китае в последнее десятилетие выросло качество управления рисками — госкорпорации теперь консультируют специальные агентства.

Как сообщает Reuters, уже в августе 2021 года около 500 китайских бизнесменов прибыли в Афганистан для того, чтобы изучить возможности для бизнеса, и запустили десятки фабрик по производству обуви, текстиля и одежды в кабульском Чайна-тауне.

Стороны создали Китайско-афганский коммерческий комитет — организацию, позволяющую привозить в Афганистан китайских розничных торговцев. Им помогают получать визы, налаживать связи и ориентироваться на рынке.

В 2022 году талибы дали разрешение китайской бизнес-группе в Афганистане на строительство индустриального парка в Кабуле. Это первый инфраструктурный проект, заключенный между талибами и Пекином.

Представители КНР заинтересованы в инвестировании в такие области, как строительство, производство строительных материалов и добыча полезных ископаемых.

Осенью 2022 года «Талибан» попросил Пекин задействовать Афганистан в инициативе «Один пояс, один путь». Вначале в КНР к этой инициативе отнеслись настороженно. Однако уже в мае 2023 года талибы договорились с Пекином и Исламабадом о включении Афганистана в один из флагманских проектов инициативы «Пояса и пути» — Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК).

Общие вложения Китая в КПЭК, который в том числе соединяет КНР с пакистанским портом Гвадар на берегу Аравийского моря, оценивается в $60 млрд. Как писало агентство Bloomberg, в перспективе этот проект позволит Афганистану, находящемуся под санкциями ООН и США, привлечь миллиардные инвестиции на финансирование инфраструктурных проектов.

Одновременно с этим КНР вновь проявляет интерес к медному месторождению Айнак, где еще в августе 2022 года она начала разведку и добычу этого металла. Также китайцы уже ведут работы в нефтяных бассейнах в провинции Сари-Пуль и добычу драгоценных камней и золота в провинции Бадахшан.

В январе 2023 года новые афганские власти заключили контракт сроком на 25 лет с китайской компанией Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas на добычу нефти в бассейне реки Амударьи. Согласно контракту, представители КНР должны инвестировать до $150 млн в год, через три года сумма должна вырасти до $540 млн.

Прошлый опыт

Пекин сотрудничал и с предыдущими властями Афганистана. Однако этот опыт работы вряд ли можно назвать удачным. В 2008 году China Metallurgical Group Corp совместно с Jiangxi Copper выиграли грант на $2,9 млрд на право в течение 30 лет разрабатывать и эксплуатировать медный рудник в Айнаке.

Однако работы были остановлены из-за того, что у компании возникли серьезные опасения по поводу безопасности сотрудников — несколько раз на них нападали и даже убивали. В полной мере добыча ресурсов так и не была начата.

В 2011 году энергетический гигант КНР China National Petroleum Corporation выиграл тендер на разработку нефтяного месторождения на севере страны у реки Амударьи сроком на 25 лет.

Через пару летом между этой корпорацией и ее местной компанией-партнером разгорелись споры, решить которые пытались с помощью угроз китайским инженерам на местах и применения силы. В результате добыча была приостановлена.

В то время у Пекина не было других крупных планов по сотрудничеству с Кабулом. В разные годы китайские компании строили небольшие инфраструктурные и строительные проекты — дороги, школы, другие социальные объекты. Но компании из КНР тогда выступали лишь в роли подрядчиков, поскольку были частью международных, а не китайских инициатив.

Выгода для талибов

Сейчас, несмотря на периодически происходившие теракты, китайские предприниматели не стали уезжать из Афганистана, а лишь усилили меры безопасности и продолжили работу.

К тому же, как писали западные СМИ, у китайских представителей есть то, чего лишены другие иностранцы в Афганистане — поддержка со стороны руководства «Талибана». Бизнесмены из КНР не раз сообщали, что талибы относятся к ним доброжелательно и предлагают помощь.

Новым властям выгодны китайские инициативы. Движение изо всех сил пытается финансировать проекты развития и восстановить экономику.

После того как была остановлена международная помощь, составлявшая почти 45% ВВП страны, а также были заморожены зарубежные активы Центрального банка страны на сумму около $9,2 млрд, экономика Афганистана находится в упадке.

Ухудшилась и гуманитарная ситуация, десятки тысяч высококвалифицированных сотрудников бежали из страны. Из-за введенных ограничений на работу в государственном и частном секторах сократилось и число занятых в экономике женщин.

В сложившейся ситуации китайские инвестиции пришлись как нельзя кстати — и для простых афганцев, и для правительства «Талибана», нелегитимного в глазах международного сообщества.

Столкнувшись с нехваткой денежных средств, новые власти стали приглашать международные компании инвестировать в природные ресурсы страны, включая месторождения меди и лития.

Контроль за сокровищами Афганистана

Афганистан уникально богат цветными, черными и редкоземельными металлами. Однако у самой страны нет ни технологий, ни финансов для разрабатывания этих месторождений самостоятельно. К тому же, ни одна из ведущих мировых добывающих компаний, кроме китайских, доступа к ресурсам получить так и не смогла.

В 2010 году USGS и Пентагон объявили: в недрах Афганистана содержится минеральных ресурсов почти на $1 трлн. Сейчас называют цифру в $3 трлн.

Размер только разведанных месторождений запасов черных металлов в предгорьях хребта Гиндукуш составляет свыше 500 млн тонн. В Мес Айнаке на востоке страны находится крупнейшее в Евразии месторождение меди — как минимум 450 млн тонн, согласно данным Геологической службы США.

Среди всех богатств Афганистана особый интерес инвесторов вызывают крупнейшие в мире залежи лития — дефицитного металла для создания солнечных панелей и батарей к электромобилям, на которые ускоренно пересаживается развитый мир.

В одном из документов Пентагона Афганистан назвали «Саудовской Аравией лития», намекая на статус королевства в качестве мирового лидера по запасам и добычи нефти.

Китай в свою очередь является мировым лидером по переработке лития — на долю КНР приходится около 60% общемирового объема его производства. В середине июля 2023 года Международное энергетическое агентство сообщило, что за последние пять лет рынок металлов и минералов, которые необходимы для производства ветряных турбин, солнечный панелей, электромобилей и других чистых технологий, вырос вдвое, а спрос на литий — втрое.

КНР уже существенно обгоняет страны Запада по инвестициям в добычу редкоземельных элементов, необходимых для инновационной энергетики и транспорта. Летом прошлого года американский инвестбанк Goldman Sachs сообщил, что западным государствам нужно инвестировать в добычу редкоземельных элементов по меньшей мере $25 млрд, чтобы догнать в этом отношении Китай.

На фоне этого страна стала лидером по производству электромобилей. Доля КНР в общемировых продажах новых электрокаров превышает 50%.

Сложная дипломатическая тактика

Научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар в беседе с TRT на русском отметил, что отношения талибов с внешним миром представляют собой новый феномен в международных отношениях.

«Налицо все характеристики признания новых властей в Афганистане, но при этом официально внешний мир не желает этого делать. Китай стал первым государством, которое приняло верительные грамоты у представителей талибов, хотя МИД Китая одновременно с этим выпустил заявление, в котором отмечалось, что позиция Пекина и статус движения «Талибан» не меняются. Так что официального признания нет», — пояснил политолог.

Он добавил, что талибы после прихода к власти очень надеялись на финансовую и политическую поддержку Китая, но их ожидания не оправдались в полной мере.

«Если в 2022 году глава МИД Китая совершил визит в Афганистан, то в 2023-м высокопоставленные чиновники не ездили в Кабул. В экономическом плане китайцы тоже взяли некую паузу. Они не отрицают свою заинтересованность в проектах по добыче полезных ископаемых и других инициативах, но при этом не торопятся их осуществлять», — подытожил эксперт.

Ведущий российский эксперт по Китаю и странам Азии, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов в разговоре с TRT на русском подчеркнул, что у Китая есть стандартная позиция по отношению к странам со сложными режимами — развивать торговые отношения, но при этом быть очень аккуратными в политических отношениях.

«КНР признает «Талибан» в качестве правящей партии в стране, но не как политическое движение. При этом Афганистан долгое время был встроен во внешнеэкономическую политику Китая.

Речь идет о добыче лития, меди, а также целого ряда редкоземельных металлов. Но самое главное — это дорога, которая должна идти из Китая через Афганистан в Пакистан — это часть «Пояса и пути», — добавил китаист.

Он пояснил, что Китай начал вкладывать средства в этот проект еще при старом режиме, на этом было завязано развитие целого ряда китайских регионов. Но, поскольку КНР пока считает режим недружелюбным, особо инвестировать не торопится, а лишь защищает то, что было вложено, отметил аналитик.

«Пекин выбрал такую тактику — торговать, если Афганистан захочет, поддерживать дипломатические отношения, но никакие серьезные экономические и культурные проекты пока не развивать». В общем такая тонкая, очень гибкая дипломатия», — резюмировал специалист.

Оба эксперта полагают, что успех новых попыток китайцев войти в Афганистан со своими проектами будет главным образом зависеть от стабильности ситуации внутри страны. Предыдущие аналогичные шаги КНР в 2000-е годы потерпели неудачу из-за проблем с безопасностью и высокого уровня коррупции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us