Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил о готовности пересмотреть вопрос участия своей страны в Совете Европы и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в том случае, если права азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут реанимированы.

«Права азербайджанской делегации должны быть восстановлены. Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и с азербайджанской стороны будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека», –– говорится в заявлении Алиева, которое было сделано во время переговоров с генсеком Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

В то же время азербайджанский лидер подчеркнул, что инициатором не ратифицировать права азербайджанской делегации в ПАСЕ стала группа, которая представляет меньшинство внутри организации. По словам президента Алиева, соответствующий шаг «не служит диалогу» и «в целом противоречит традициям парламентской платформы».

Как сообщал ранее TRT на русском, азербайджанские власти в январе уведомили ПАСЕ о прекращении сотрудничества. Причиной стало то, что на зимней сессии организации было принято решение не ратифицировать полномочия азербайджанской делегации. Формальным мотивом послужило то, что Азербайджан не пригласил представителей платформы на предстоящие 7 февраля президентские выборы.