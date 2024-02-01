Лидеры стран ЕС утвердили в Брюсселе предложение Еврокомиссии, которое предусматривает использование доходов от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро на период до 2027 года.

«Для восстановления, реконструкции и модернизации страны с целью повышения социальной сплоченности и интеграции в ЕС и в свете грядущего членства в Евросоюзе будет создан фонд поддержки Украины на период 2024-2027 годов, –– гласит итоговое заявление. –– Потенциальные доходы для формирования этой суммы могут генерироваться в рамках соответствующих юридических актов ЕС относительно доходов частных площадок от иммобилизованных активов ЦБ России».

Отдельно отмечается, что из 50 млрд евро, предназначенных Киеву, 33 млрд евро будет выделено из кредитов, гарантированных из европейского бюджета, в то время как 17 млрд евро составит линия безвозмездной помощи.

Еще 30 января послы Евросоюза предварительно утвердили решение о переводе доходов от российских активов на специальные счета, и поддержали Еврокомиссию, которая постановила, что «доходы от российских активов России не принадлежат».

Как сообщал TRT на русском, на саммите в Брюсселе все 27 стран-членов Евросоюза выразили свое одобрение в том, что касается выделения дополнительного финансового пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро.