Президент США Джо Байден рискует потерять на ноябрьских выборах поддержку значительной части жителей Мичигана из-за своей неготовности действовать жестко в отношении израильской оккупации в секторе Газа. С таким прогнозом выступил американский телеканал Fox News на фоне поездки главы Белого дома в этот штат 1 февраля.

В Мичигане лидеры местной арабской и мусульманской общины продемонстрировали на днях деятельную оппозицию политике президента, когда отказали руководителю предвыборного штаба Байдена Джули Чавес Родригес во встрече. Причиной стало несогласие с тем, что Израиль вопреки своим преступлениям против палестинцев по-прежнему обладает поддержкой Белого дома.

«Когда выборные должностные лица рассматривают зверства в секторе Газа только как проблему выборов, они сводят нашу неописуемую боль к политическому расчету, — написал в своем микроблоге мэр города Дирборн Абдулла Хаммуд. — Я не буду вести разговоры о выборах, пока мы смотрим в прямом эфире геноцид, поддерживаемый нашим правительством».

Американцы арабского происхождения, проживающие в Мичигане, традиционно были сторонниками демократического лагеря. Так, в 2020 году Байден получил свыше 75% голосов в Дирборне с арабским большинством. Однако сейчас эта группа избирателей может поменять свою позицию, подчеркивает FoxNews.

Как обращает внимание телеканал, арабское и мусульманское комьюнити в штате насчитывает около 300 тыс. человек, а это означает, что «значительное число перебежчиков может покачнуть маятник в сторону республиканцев в ноябре».