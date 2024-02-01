Министр обороны США Ллойд Остин извинился за то, что не уведомил командование о тайной госпитализации в начале этого года.

«Я поступил неправильно, — пояснил он, выступая на пресс-конференции. — Я должен был рассказать президенту о своем раковом диагнозе».

Шеф военного ведомства взял на себя полную политическую ответственность за случившееся и принес «извинения своим товарищам по команде и американскому народу».

«Как правило, я не говорю о своих разговорах с боссом, но могу вам сказать, что извинился непосредственно перед президентом Байденом, — обратил внимание Остин. — И я сказал ему: мне очень жаль, что я не сообщил немедленно о том, что мне поставили тяжелый диагноз и я лечусь».

Скандал возник в начале января, когда в американские СМИ просочились данные, что министр обороны США был конфиденциально госпитализирован из-за осложнений после процедуры простатэктомии.

В больницу министр обороны попал 1 января, однако об этом никто из командования должным образом уведомлен не был. По протоколу, высокопоставленные представители администрации обязаны держать профильные структуры в курсе своих проблем со здоровьем, поэтому ситуация предоставила критикам Белого дома новую возможность атаковать Байдена и членов исполнительной власти.