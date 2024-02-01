Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило, что дальнейшее сокращение финансовой поддержки этой гуманитарной платформы может привести к тому, что она прекратит свою работу в секторе Газа и в регионе.

«Огромные гуманитарные потребности более чем 2 млн человек в Газе рискуют усугубиться после того, как 16 стран-доноров решили прекратить финансовую поддержку БАПОР», –– говорится в письменном заявлении структуры.

Обращая внимание на то, что десятки тысяч палестинцев были вынуждены бежать из Хан-Юнуса на юге сектора Газа из-за израильских бомбардировок, организация указывает, что переселенцы направились в город Рафах, где свыше 1,4 млн палестинцев сейчас живут в нечеловеческих условиях.

Отдельно БАПОР замечает, что большинство людей, спасающихся от оккупационной армии Израиля, вынуждены жить во временных палатках или на открытых пространствах. Прекращение гуманитарной помощи только углубит их проблемы, считают специалисты.

«Рафах превратился в море людей, спасающихся от бомбардировок», –– заявил директор БАПОР в Газе Томас Уайт.

Напомним, что кампанию за прекращение финансирования БАПОР начали свыше десяти стран во главе с США. Поводом стали обвинения в причастности сотрудников агентства к событиям 7 октября. Американские СМИ сообщали, что вклад в эту масштабную акцию внесли прежде всего израильские власти.

В свою очередь, организация ХАМАС осудила попытки финансово надавить на гуманитарные структуры и призвала ООН и другие международные организации не поддаваться «на угрозы и шантаж» Израиля, который, как обратили внимание члены движения, «стремится всеми способами отрезать любые пути поддержки палестинского народа».