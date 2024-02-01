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Израиль сжигает Газу дотла
Командование оккупационной армии Израиля поручило своим военным заниматься поджогами жилых зданий в секторе Газа. Варварская практика становится распространенной, несмотря на то что ее инициаторы признают: военных обоснований для этого нет
Израиль сжигает Газу дотла
Сектор Газа. / Photo: AA
1 февраля 2024 г.

Формирования оккупационной армии Израиля, которые задействованы в секторе Газа, получили приказ от своих командиров сжигать дома палестинцев. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на представителей высшего офицерского звена.

По словам источников издания, здания поджигаются массово без каких-либо твердых военных обоснований. Несколько командиров в разговоре с газетой заметили, что уничтожение зданий варварским способом стало «обычной практикой» на фоне оккупации.

Несмотря на то что в самом Израиле на такие действия требуется отдельное юридическое разрешение, газета ставит под сомнение то, что попытки сжечь Газу дотла будут должным образом расследованы.

«Поджоги домов, которые принадлежат мирным гражданам, не участвующим в боевых действиях, с целью обычного наказания запрещены международным правом», –– обращает внимание издание.

Анализ спутниковых снимков, который был проведен корпорацией BBC, свидетельствует, что с начала израильского вторжения в сектор Газа было повреждено от 144 тыс. до 170 тыс. зданий. В то же время, если верить расследованию, опубликованному американской газетой The Washington Post, некоторые районы в населенных пунктах Газы были разрушены практически целиком.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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