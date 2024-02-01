Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял у себя в Анкаре премьер-министра, министра экономики и финансов Нигера Али Махамане Ламина Зейне, который прибыл в страну с официальным визитом. Переговоры проходили в президентском комплексе.

«В ходе встречи были обсуждены политические и экономические отношения между Турцией и Нигером, борьба с терроризмом, региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган выразил поддержку Турцией шагов Нигера по укреплению его политической, военной и экономической независимости», –– говорится в сообщении Управления по связям при Администрации президента Турции.

Эрдоган заявил, что Анкара вместе с тем выступает против иностранного военного вмешательства, от которого долгое время страдает народ Нигера, и продолжит это делать.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит увеличивать свою поддержку Нигеру и что будут предприняты шаги для увеличения объема торговли между двумя странами», –– вместе с тем говорится в заявлении Управления по связям при Администрации президента Турции.