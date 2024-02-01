Президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против экстремистски настроенных еврейских поселенцев, которые являются источником регулярного насилия на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Согласно положениям документа, представители поселенческих общин, которые с 7 октября усилили экстремистские действия в отношении жителей Западного берега, будут подвергнуты рестриктивным мерам со стороны администрации США.

В частности, лица, включенные в новый черный список, лишатся возможности совершать транзакции в американской финансовой системе, а также получить визу. В то же время активы поселенцев в американской юрисдикции, если они имеются, будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести деловые контакты с фигурантами санкций.

В указе приводится обоснование для таких действий. Так, Белый дом считает, что санкционное давление на поселенцев необходимо, чтобы предотвратить кризисные явления в сфере безопасности на территории Западного берега, а также ясно подчеркнуть неприемлемость каких-либо насильственных действий против палестинцев.

Первым о том, что 1 февраля Байден введет санкции, сообщило со ссылкой на полученные данные издание Politico. Оно отметило, что президентский указ подписан в тот момент, когда администрация находится под давлением, в том числе со стороны демократического лагеря, с требованием быть более жестким по отношению к Израилю.