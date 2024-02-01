ПОЛИТИКА
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Байден наказал еврейских экстремистов
Президент США Джо Байден подписал указ о необходимости введения ограничительных мер против еврейских поселенцев, от которых исходит угроза мирному арабскому населению на Западном берегу реки Иордан
Байден наказал еврейских экстремистов
Джо Байден. / Photo: Reuters
1 февраля 2024 г.

Президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против экстремистски настроенных еврейских поселенцев, которые являются источником регулярного насилия на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Согласно положениям документа, представители поселенческих общин, которые с 7 октября усилили экстремистские действия в отношении жителей Западного берега, будут подвергнуты рестриктивным мерам со стороны администрации США.

В частности, лица, включенные в новый черный список, лишатся возможности совершать транзакции в американской финансовой системе, а также получить визу. В то же время активы поселенцев в американской юрисдикции, если они имеются, будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести деловые контакты с фигурантами санкций.

В указе приводится обоснование для таких действий. Так, Белый дом считает, что санкционное давление на поселенцев необходимо, чтобы предотвратить кризисные явления в сфере безопасности на территории Западного берега, а также ясно подчеркнуть неприемлемость каких-либо насильственных действий против палестинцев.

Первым о том, что 1 февраля Байден введет санкции, сообщило со ссылкой на полученные данные издание Politico. Оно отметило, что президентский указ подписан в тот момент, когда администрация находится под давлением, в том числе со стороны демократического лагеря, с требованием быть более жестким по отношению к Израилю.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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