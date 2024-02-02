Источники безопасности сообщают, что MİT разоблачила действия «Моссад», направленные на слежку за целями в Турции с использованием услуг частных детективов. В рамках операции обнаружено, что израильская разведывательная служба собирала биографическую информацию, проводила разведку и наблюдение, устанавливала устройства слежения и осуществляла фото- и видеодокументирование своих целей в Турции через связанных с ней частных детективов.

По информации прокуратуры, в рамках расследования выявлено, что 9 подозреваемых продали полученную от частных детективов информацию «Моссад». В ответ на это, ранним утром в Стамбуле и Измире были организованы координированные рейды подразделениями разведки и борьбы с терроризмом Стамбульского управления полиции, в результате которых были задержаны 7 из 9 подозреваемых.

Отмечается, что двое из подозреваемых ранее были задержаны по данному делу. Стоит отметить, что в декабре 2022 года MİT провела операцию против частных детективов и тактических агентов «Моссад», в ходе которой были приняты меры в отношении 68 задержанных.

Ранее власти Турции предупреждали Израиль о серьезных последствиях шпионской деятельности на ее территории. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал тяжёлые последствия Израилю в случае осуществления шпионской деятельности в Турции.