ПОЛИТИКА
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Израильские поселенцы блокируют грузовики с гуманитарной помощью для Газы
Около 200 нелегальных израильских поселенцев собрались возле портового города Ашдод [Ишдуд], чтобы заблокировать движение грузовиков с гумпомощью в осажденную Газу. Сообщается, что большинство протестующих связаны с экстремистской группой «Молодежь на вершине холма». Израильская полиция воздержалась от вмешательства. Во вторник поселенцы также заблокировали помощь в городе Ницана. #trtнарусском #израиль #палестина #гуманитарнаяпомощь #помощь #гумпомощь #палестинцы #газа #секторгаза #помощьпалестине #trtrussian
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2 февраля 2024 г.
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