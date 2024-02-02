Израильские поселенцы блокируют грузовики с гуманитарной помощью для Газы

Около 200 нелегальных израильских поселенцев собрались возле портового города Ашдод [Ишдуд], чтобы заблокировать движение грузовиков с гумпомощью в осажденную Газу. Сообщается, что большинство протестующих связаны с экстремистской группой «Молодежь на вершине холма». Израильская полиция воздержалась от вмешательства. Во вторник поселенцы также заблокировали помощь в городе Ницана. #trtнарусском #израиль #палестина #гуманитарнаяпомощь #помощь #гумпомощь #палестинцы #газа #секторгаза #помощьпалестине #trtrussian