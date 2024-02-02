Нью-Йоркский суд вынес вердикт по делу об утечке серии сверхсекретных материалов, известной как Vault 7. WikiLeaks сообщила, что «предполагаемый информатор по Vault 7, Джошуа Шульте, сегодня был приговорен федеральным судом Нью-Йорка к 40 годам».

«Скорее всего, мы никогда не узнаем истинный масштаб нанесенного [Шульте] урона, но я не сомневаюсь, что он огромен», — сказал судья Джесси Ферман.

Прокуратура утверждала, что Шульте причастен к чрезвычайно вредоносной утечке информации. «Кража и раскрытие секретов, совершенные Шульте, немедленно и основательно подорвали возможности ЦРУ по сбору разведданных на противников Америки, подвергли непосредственному риску персонал, программы и собственность ЦРУ и обошлись ЦРУ в миллионы долларов», — заявляло на суде государственное обвинение.

Сам Шульте выдвинутые обвинения отверг. Он рассказал, что «правительство ищет не справедливости, а мести».

Между 2012 и 2016 годами, работая программистом в Центре киберразведки ЦРУ, Шульте занимался незаконным копированием хакерского программного обеспечения, используемого американской разведкой. После увольнения он передал секретные файлы данных материалов WikiLeaks. Утечка включает почти 10 тыс. документов, хранившихся в изолированной внутренней сети центра по киберразведке в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.

WikiLeaks начала их публикацию в марте 2017 года в разделе под названием «Vault 7».

Документы, переданные Шульте, содержали информацию о вирусах, троянских программах и других хакерских инструментах, которые ЦРУ использовало для взлома мобильных телефонов подозреваемых в США в террористической деятельности и иностранных политиков, превращая эти устройства в аппараты для прослушки.

WikiLeaks в 2017 году раскрыла, что ЦРУ разрабатывало вредоносное ПО для слежения через мобильные телефоны и доступа к смартфонам по всему миру, включая возможность читать аудио и текстовые сообщения в WhatsApp и Telegram. Сообщалось также, что ЦРУ также совместно с британской контрразведкой использовало телевизоры Samsung Smart TV как устройства для прослушивания.