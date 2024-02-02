Axiom Space транслировала в прямом эфире церемонию прощания, подготовленную для экипажа Ax-3, в составе которого находится первый турецкий астронавт Альпер Гезеравджи.

«Я испытываю огромную гордость и счастье от того, что мы выполнили первую космическую миссию страны в рамках «Столетия Турции», что является продолжением нашей славной истории», — рассказал во время церемонии прощания турецкий астронавт.

Гезеравджи выразил надежду, что выполненная миссия станет вдохновляющим началом для молодежи, а также будущего страны.

«Это была отправная точка, а не пункт назначения. Пусть наш шаг вперед принесет благо всему нашему народу», — добавил он.

*** 13:05

Альпер Гезеравджи готовится покинуть МКС. Космический корабль с экипажем на борту предполагается посадить в одной из семи возможных зон приземления, расположенных в окрестностях Флориды

Космическая миссия Axiom-3 (Ax-3), включающая в себя первого турецкого астронавта Альпера Гезеравджи, запланировала свое возвращение с Международной космической станции (МКС) на Землю в субботу, 3 февраля.

Посадка корабля предвидится в одной из семи возможных точек приземления, расположенных в Атлантическом океане к востоку от Флориды и в Мексиканском заливе к западу от штата.

Церемония прощания для экипажа Ax-3 на МКС состоится в пятницу, 2 февраля, в 17:50 по турецкому времени, с прямой трансляцией в социальных сетях компании Axiom Space.

Отбытие экипажа с МКС запланировано на 14:00 по турецкому времени следующего дня, а путешествие к Земле займет около 12 часов.

Старт миссии Ax-3 произошел 18 января с космодрома НАСА имени Кеннеди во Флориде на космическом корабле Dragon компании SpaceX. После приблизительно 36-часового полета корабль успешно пристыковался к МКС. В состав экипажа Ax-3 вошли астронавты из разных стран: Майкл Лопес-Алегриа (США), Вальтер Вилладеи (Италия), Маркус Вандт (Швеция), и Альпер Гезеравджи (Турция).

В течение 14 дней пребывания на МКС Гезеравджи и его коллеги проводили ряд исследований, включая 13 научных проектов, подготовленных турецкими учеными.