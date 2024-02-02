В минувшее воскресенье в окно мечети города Миссиссога, в провинции Онтарио, были брошены два камня. Инцидент расследуется как преступление на почве ненависти. В результате нападения никто не пострадал, сообщается в сообщении CBS News. «Исламофобии нет места ни в одной из наших общин», – заявил Трюдо в социальной сети X (ранее Twitter).

Он назвал нападение «трусливым, тревожным и неприемлемым». Нападение на мечеть произошло накануне годовщины трагедии в мечети Квебека в 2017 году, когда вооруженный преступник совершил нападение на прихожан, унесшее жизни шести человек.

Осуждение Трюдо нашло отклик у Национального совета канадских мусульман, который считает нападение частью «тревожного роста исламофобской ненависти в стране».

Ранее, в ноябре прошлого года, власти Торонто выражали опасения о значительном росте антисемитских и антимусульманских преступлений на почве ненависти в городе, последовавшем после начала конфликта в Газе.

Защитники прав человека во всем мире наблюдают аналогичную тенденцию роста исламофобии с момента эскалации между Израилем и палестинской группой ХАМАС в октябре. Действия оккупационной армии имели разрушительные последствия для населения сектора Газа, унесшие тысячи жизней и нанесшие ущерб инфраструктуре, а израильские СМИ раскрутили маховик исламофобской и ненавистнической пропаганды как внутри страны, так и за ее пределами.