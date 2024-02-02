ПОЛИТИКА
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Жители Аргентины протестуют против экономических реформ
В Буэнос-Айресе столкновениями с полицией обернулась акция протеста против экономических реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея. Он внес в правительство более 300 законов, касающихся приватизации госкомпаний, повышения экспортных пошлин, изменений на рынке труда. Аргентина борется с экономическим кризисом: инфляция в годовом исчислении там 211 процентов, а более 40 процентов населения живет за чертой бедности. #trtнарусском #аргентина #протест #реформа #экономика #буэносайрес #столкновение #полиция #экспорт #кризис #trtrussian
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2 февраля 2024 г.
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