Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Брюсселе после встречи Европейского совета, подчеркнул солидарность ЕС в поддержке Украины.

«Послание четкое — России не следует рассчитывать на любую усталость со стороны европейцев в поддержке Украины», — как сообщает Le Figaro, заявил Макрон.

Президент Франции объявил о введении ежегодного отчета по реализации программы поддержки для Украины, что обеспечит прозрачность и возможность для пересмотра механизма в соответствии с потребностями.

Он также обозначил ключевые аспекты военной поддержки, включая предоставление Украине ракет SCALP и артиллерийских систем Caesar от Франции, и упомянул о создании артиллерийской коалиции, которая включает 22 страны.

По словам Макрона, важным шагом также стало решение о замороженных российских активах.

Как писал TRT на русском, на специальном заседании Европейского совета было принято решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро на 2024–2027 годы, получившее поддержку всех 27 стран-членов ЕС, включая Венгрию, снявшую свои возражения.