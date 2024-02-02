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Израиль ударил по Дамаску
Погибли 3 человека, в том числе советник иранской революционной гвардии
Израиль ударил по Дамаску
Фото: Reuters / Others
2 февраля 2024 г.

В результате израильского авиаудара по южному пригороду Дамаска Сейида-Зейнаб утром в пятницу погибли 3 человека, среди которых советник Революционной гвардии Ирана Саид Алидади.

Как сообщается, сирийское ПВО сбило часть израильских ракет, запущенных со стороны Голанских высот, однако атака затронула несколько объектов и привела к жертвам нескольких человек, среди которых, помимо Алидади, бойцы иранских и, предположительно, проиранских военизированных структур. По сообщениям Sky News - Arabiya, в числе погибших — граждане Ирана и Ирака. Иранская сторона пока не прокомментировала данный инцидент.

По сообщениям различных источников, с декабря прошлого года израильскими ракетными ударами на территории Сирии были убиты уже несколько офицеров Революционной гвардии Ирана, один из которых, предположительно, являлся высокопоставленным генералом разведки.

Ранее, 29 января, пригород сирийской столицы Сейида-Зейнаб, где находится штаб иранских советников, уже подвергался атаке израильскими ракетами. Сирийские информагенства, со ссылкой на военное ведомство страны, сообщали тогда о гибели мирных жителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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