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Израиль никак не насытится кровью
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о намерении израильских оккупантов дойти до Рафаха, где нашли убежище сотни тысяч палестинских беженцев
Израиль никак не насытится кровью
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант / Фото: Reuters / Others
2 февраля 2024 г.

В ходе визита к израильским войскам, расположенным в районе Хан-Юнуса в секторе Газа Галант объявил о планах перенести атаки на город Рафах, расположенный у границы с Египтом.

Галант заявил, что атаки в районе Хан-Юнуса продвигаются «с эффективными результатами» и пообещал добраться до Рафаха с целью «уничтожить там каждого террориста».

Галант объявил солдатам 98-й дивизии оккупационной армии Израиля во время посещения Хан-Юнуса, что для полного успеха военные действия «непременно должны охватить все территории» осажденного эксклава.

Стоит отметить, что сотни тысяч палестинцев, бежавших на юг с начала военных действий, нашли убежище в Рафахе или его окрестностях. Вынужденные переселенцы давно опасались израильского нападения на этот район, поскольку возможностей переместиться дальше на юг у них попросту нет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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