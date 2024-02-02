Офис лидера Лейбористской партии Великобритании Кира Стармера организовал проведение опросов и фокус-групп с участием британских мусульман по всей стране. Это решение было принято на фоне опасений чиновников партии относительно того, что многие мусульмане, традиционно поддерживающие лейбористов, могут отказаться голосовать за партию из-за её позиции по поддержке Израиля в конфликте с Газой, сообщает газета The Guardian.

Опасения лейбористов, в частности, вызывает организация The Muslim Vote («Голос мусульман»), которую поддержали Мусульманская ассоциация Великобритании, Мусульманский совет Шотландии, Мусульманский совет Уэльса и другие организации мусульманского гражданского общества Соединенного Королевства. Проект The Muslim Vote и другие организации призывают общину страны консолидировать усилия в русле политической борьбы за свои права.

Независимые кандидаты, такие как политическая активистка палестинского происхождения Лианн Мохамад и адвокат Тасниме Акунджи, планирующий выдвинуться в своем округе против поддержавшего Израиль лейбористского кандидата, бросают вызов действующим депутатам партии, к коей у британских мусульман некогда были симпатии. Независимые кандидаты выдвигают на первый план проблемы Палестины, исламофобии и социальной справедливости.

«Мы больше не потерпим, чтобы нас игнорировали. Мы большая и объединенная сила из четырех миллионов человек, действующих в унисон. В 2024 году мы заложим фундамент нашего политического будущего», — говорится в заявлении организации The Muslim Vote.

«Это не протестное движение, это движение инфраструктурных изменений», — заявил в своем интервью представитель организации. Опрос, проведенный организацией Muslim Census 17 октября, показал снижение поддержки мусульманами лейбористов на 66%, что потенциально означает потерю около полутора миллиона избирателей.