ПОЛИТИКА
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Шпионские игры с голубями в Индии
В Мумбаи из клетки освободили голубя, которого ранее подозревали в «шпионаже», сообщает полиция. Голубь провел в заключении восемь месяцев. После получения разрешения от полиции 30 января птицу выпустили на свободу
Шпионские игры с голубями в Индии
Photo: Reuters / Reuters
2 февраля 2024 г.

Голубя поймали в мае 2023 года в порту Чембура, пригороде Мумбаи, отмечает индийская газета The Hindu. На его лапах были установлены два кольца — одно из меди, другое из алюминия, с надписями предположительно на китайском языке.

Местные власти заподозрили, что голубя использовали для шпионажа в пользу Китая и направили птицу в ветеринарную клинику в Мумбаи.

Впоследствии выяснилось, что голубь участвовал в гонках в открытых водах Тайваня и случайно приземлился в Индии. В свете этой информации полиция отменила обвинения в шпионаже.

Подобные случаи задержания голубей в Индии не уникальны. В 2020 году в Кашмире местные жители задержали голубя, принадлежащего пакистанскому рыбаку, и передали его полиции с утверждением, что птица несла «зашифрованные сообщения». Оказалось, что к одной из лапок голубя было прикреплено кольцо с надписью. После проведенного расследования выяснилось, что птица не являлась шпионом, а просто случайно перелетела границу между двумя странами. В результате ее отпустили на свободу.

Также в октябре 2016 года индийские пограничники в штате Пенджаб поймали голубя, прилетевшего из Пакистана, в лапах которого была записка с угрозами в адрес премьер-министра Нарендры Моди. В полиции утверждали, что текст послания звучал следующим образом: «Дорогой Моди, не думай, что мы те же люди, что во времена 1971 года. Теперь каждый ребенок готов воевать против Индии».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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