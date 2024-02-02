Министр здравоохранения Фахреттин Коджа написал о кончине Алев Алатлы в своем аккаунте в социальных сетях.

«Когда я ее навещал, она сказала: «Мы должны заставить любить эти земли еще больше». Я воспринял эти слова как завет для наших ученых, руководителей, всех, кто имеет силу влиять на настоящее и будущее нашей страны», — рассказал Коджа, упомянув, что Алатлы некоторое время находилась на лечении.

Подчеркнув, что Алатлы была одной из выдающихся фигур в мире идей и искусства, Коджа заявил: «Она была удостоена многих наград, в том числе Президентской премии в области культуры и искусства в 2014 году. Пусть земля ей будет пухом».

Глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун также выразил свои соболезнования в связи с кончиной писательницы. «Мы переживаем горечь утраты одной из важнейших ценностей нашей страны, нашего учителя Алев Алатлы. Лауреат Президентской премии в области культуры и искусства, писатель и педагог Алев Алатлы оставила значительный след в нашей интеллектуальной и художественной жизни благодаря своему мысленному наследию, любви к этим землям и вере в ценности нашей цивилизации. (…) Выражаю соболезнования её семье и всем, кто её любил», — написал Алтун в соцсетях.

Мыслитель и писатель Алев Алатлы, освещавшая мир идей своими трудами, родилась в 1944 году в Измире. Алатлы окончила среднюю школу в столице Японии Токио. Она получила степень бакалавра по экономике и статистике в Техническом университете Ближнего Востока и магистра по экономике и эконометрике в Университете Вандербильта в США. Получив образование также в области философии, Алатлы продолжила свои докторские исследования в Колледже Дартмут в Нью-Гэмпшире, сосредоточившись на изучении богословия, истории идей и цивилизаций.

В 1974 году Алатлы вернулась в Турцию и работала преподавателем на факультете экономики Стамбульского университета и старшим экономистом. Также она проводила совместные исследования в области психолингвистики с Университетом Калифорнии.

Алатлы, выпустившая журнал Bizim English в сотрудничестве с газетой Cumhuriyet, затем заняла должность заместителя председателя в Кооперативе турецких писателей (YAZKO).

В 1985 и 1986 годах она перевела книги Эдварда Саида «Скрывая Ислам» и «Палестинский вопрос». В знак признания за ее усилия по освещению палестинского вопроса, в 1986 году Алатлы была награждена «Медалью Свободы» от Ясира Арафата, находившегося в изгнании в Тунисе.

За свою жизнь писатель была удостоена множества наград, включая Международную премию имени Михаила Шолохова (2006) и Президентскую премию в области культуры и искусства (2014).

Кроме того, Университет Бюлента Эджевита (2012) и Университет Сулеймана Демиреля (2017) присвоили ей звание почетного доктора. С 2005 по 2017 год Алатлы занимала пост председателя попечительского совета Профессионального колледжа Каппадокии, а с 2017 года продолжала свою работу в качестве председателя попечительского совета Университета Каппадокии.

Ее работа «Тексты, которые направляют нас» осветила почти трехтысячелетнюю историю мысли в исламском мире. Выдающийся писатель представила свою первую авторскую работу «Деспотизм интеллигенции», за которой последовала «Все еще пахнут ли жасмины?» (1985). Этот труд был признан «Лучшим романом года» Союзом писателей Турции в 1987 году.

В 2018 году она опубликовала работу «Просто думать недостаточно!», где акцентировала внимание на принципах эпистемологии и логики суждений. Также к трудам Алев Алатлы относятся сборники интервью, газетных статей и рефлексий на темы самосознания, истории и критического мышления.