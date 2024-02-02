С обеих сторон конфликта регулярно осуществляются удары по важным объектам инфраструктуры. В то время как обстрелы гражданской инфраструктуры Украины уже не вызывают удивления из-за частого упоминания в сводках новостей, нападения на российскую инфраструктуру всегда представляют собой неожиданный поворот. Например, на прошлых выходных беспилотники достигли Ленинградской области и атаковали газовый терминал компании «Новатэк». Согласно украинским СМИ, за этим стоит Служба безопасности Украины.

Тяжелее всего в войне приходится крупным городам, таким как Киев, Харьков, Белгород и Донецк. Обстрел Белгорода 30 декабря 2023 года стал одним из наиболее масштабных в России с начала вторжения. В результате него погибли 25 человек, 109 получили ранения. В ночь на 21 января произошла смертельная атака на аннексированный Россией Донецк, где погибло не менее 28 человек. 24 января под обстрелом оказались уже Харьков и Киев: в результате ракетных атак погибли 18 человек, 130 получили ранения. В Киеве ситуацию называют «террором со стороны России».

Важные события происходят и в относительной отдаленности от фронта. Заслуживает отдельного внимания удар по российскому десантному кораблю «Новочеркасск» в крымском порту Феодосии. Это стало ещё одним примером пересечения российских «красных линий». Российские власти признали факт потопления корабля и смерть более 50 моряков.

Постоянная угроза кораблям вынуждает российский флот держаться от Крыма на расстоянии, авиация России избегает близкого приближения к линии фронта, украинские ПВО сбивают даже хваленые «Кинжалы», а БПЛА Украины доходят до портов Балтики и Черноморского побережья.

Война, которая в феврале войдёт в свой третий год, продолжает уносить жизни и военнослужащих, и гражданских, и завершения этого затяжного конфликта пока не видно.

Удары по Крыму

Украинские военные усиливают атаки на российские военные объекты в Крыму, стремясь подорвать миф о могуществе российских сил ПВО на полуострове, нанести удар по Черноморскому флоту ВМФ России и ослабить внутриполитическую поддержку Путина. Украина намерена нанести ущерб российской морской инфраструктуре, нарушить судоходство и торговлю, а также блокировать доставку оружия и военной техники России. Из-за постоянной опасности вблизи берегов полуострова российский флот старается держаться подальше от крымских баз.

Ситуация на границе

На границе между Россией и Украиной сохраняется высокий уровень напряженности. Самые горячие точки в войне на данный момент – на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Российские силы ведут мощное наступление на Соледар, Богдановку, Авдеевку и другие населенные пункты, при поддержке авиации и артиллерии. Украинские силы обороны отбивают атаки противника, нанося ему значительные потери. Стоит отметить, что нынешние бои в Донецкой области отличаются высокой кровопролитностью.

Наращивание военной помощи от Европы

Важным аспектом конфликта является усиление военной поддержки Украины со стороны европейских стран. Несмотря на замедление помощи со стороны США, европейские страны, включая Германию и Великобританию, активно увеличивают свою поддержку. Германия значительно увеличила финансирование Украины, а Великобритания и другие страны НАТО продолжают предоставлять необходимую военную помощь и оборудование.

Мобилизация и число бойцов

Россия наращивает свои военные силы на фронте. Президент России заявил, что на линии фронта протяженностью 2 тыс. км находятся около 600 тыс. российских военнослужащих. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 880 тыс. служащих в ВС Украины. В декабре прошлого года он уточнил в Telegram, что в составе ВСУ воюют около 600 тыс. человек, а месяцем ранее бывший глава пресс-службы Генштаба Украины Владислав Селезнев заявил о численности армии в 1,3 млн человек.

Вооружение, западная помощь и перспективы

Ключевым вопросом в войне остается поддержка Запада Украине в условиях агрессии России. На фоне противостояния в Конгрессе США по вопросам миграционной политики и связанной с ней военной помощи Украине возникают опасения о возможном сокращении американской поддержки. Тем не менее, другие страны, входящие в коалицию поддержки Украины «Рамштайн», активно наращивают помощь Киеву.

До начала войны и в ее первые месяцы Германия избегала предоставления военной помощи Украине, даже блокировала часть помощи от Запада и НАТО. За несколько дней до начала войны страна приняла решение отправить Украине всего 5 тысяч военных шлемов, что выглядело как насмешка. Для Германии крайне важны были газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», ведущие из России.

И, конечно, судьба сотен немецких компаний, работающих в России. Ведь накануне российского вторжения канцлер Германии Олаф Шольц посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Однако теперь Германия изменила свою позицию, превратившись в одного из основных поставщиков помощи. К слову, недавно Германия объявила об удвоении финансовой помощи Украине на 2024 год до 8 млрд евро.

Великобритания также объявила о значительной помощи и сотрудничестве в области безопасности, а Франция участвует в поддержке военных возможностей Украины, в частности в совершенствовании артиллерии и ПВО. Во время своего январского визита в Киев британский премьер Риши Сунак обещал 3,2 млрд долларов британской помощи на ближайшие два года и подписал с Украиной соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве в сфере безопасности. Ожидается, что в феврале президент Франции Макрон посетит Киев, где объявит о значительной поддержке. Франция активно участвует в двух специализированных коалициях поддержки Украины — артиллерийской и ПВО, обещая поставку современных систем, включая 78 гаубиц Ceasar.

Кроме того, другие европейские страны-члены НАТО, включая Польшу и Эстонию, оказывают значительную военную поддержку Украине. В то же время возникают опасения относительно стабильности поддержки со стороны США. Европейский Союз призывает к непрерывной поддержке Украины, компенсируя возможное сокращение американской помощи. Политическая ситуация в Европе характеризуется повышенной тревогой в связи с потенциальными последствиями российской агрессии.

В ответ на это администрация США ищет альтернативные пути поддержки Украины, подтверждая свои обязательства в области гарантий безопасности и помощи в противодействии новым агрессивным действиям России. Усилия направлены на укрепление военной мощи и экономики Украины в долгосрочной перспективе. Несмотря на ограниченные масштабы, украинская военная промышленность продолжает функционировать как самостоятельно, так и в сотрудничестве с партнерами. Россия значительно увеличила оборонные расходы и получает поддержку в виде ракет, дронов и других видов вооружений от Ирана и Северной Кореи, однако преимущества, которые она имела над Украиной в 2022 году, уже не так очевидны.

Вывод

Ситуация в регионе остается сложной и непредсказуемой, с активными военными действиями и значительным внешним влиянием. Украина, имея поддержку международного сообщества, устойчиво сопротивляется агрессии России. Сегодняшнее положение дел на фронте резко отличается от ситуации февраля-марта 2022 года, когда Украина столкнулась с российскими войсками, наступающими с севера, востока и юга. На данный момент обе стороны зашли в тупик, превратив конфликт в изнурительную войну, где предсказать исход становится всё труднее.

Примером этих событий может служить полуокруженная Авдеевка, которую российские войска пытаются взять с октября, или небольшое село Крынки на левом берегу Днепра, где командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал Теплинский, несмотря на значительные ресурсы, многие месяцы не может одолеть роту украинских морпехов.