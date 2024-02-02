Несколько микрорайонов остались без отопления. Это затронуло около 60 тыс. квартир в южной части города, заявил заместитель директора «Бишкектеплосети» Шаршенбек Сарыкеев. В результате инцидента пять человек получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии с ожогами 80% тела.

Температура воздуха в городе, где проживает более 970 тыс. человек, опустилась до минус 2 градусов по Цельсию. В связи с этим все школы переведены на онлайн-обучение, а детские сады временно не функционируют.

СМИ распространяют видео, предположительно фиксирующее момент взрыва на ТЭЦ. По данным Минэнерго, инцидент произошел на вспомогательном оборудовании 14 котла, вызвав пожар и затопление. Пока не разглашаются причины аварии, но глава МЧС Кыргызстана Бообек Ажикеев не исключает версию о возможной диверсии.

Оценки главы МЧС указывают, что для полной ликвидации последствий аварии потребуется от пяти до семи дней.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров взял ситуацию на ТЭЦ Бишкека под личный контроль. Также он предположил, что причиной аварии мог стать высококалорийный уголь.

ТЭЦ Бишкека, являющаяся крупнейшей тепловой электростанцией в Кыргызстане, начала свою работу в сентябре 1961 года и покрывает около 15% энергопотребности страны с 18 энергетическими агрегатами в своем парке котлов.