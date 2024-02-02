Индия развернула внушительный флот из по меньшей мере 12 военных кораблей к востоку от Красного моря, что стало ее крупнейшим присутствием в регионе. Согласно декларируемой цели, такой шаг направлен на борьбу с набирающим обороты пиратством и обеспечение безопасного прохода судов, курсирующих по торговым маршрутам.

Как заявляют представители военного ведомства, за последние два месяца индийские силы уже осмотрели более 250 и поднялись на борт более 40 судов, предотвращая потенциальную пиратскую деятельность.

Патрули индийского флота размещены от Аденского залива до северной и западной частей Аравийского моря, охватывая жизненно важные судоходные пути, используемые для примерно 12% от объема перевозок мировой торговли. Примечательно, что они не присоединились к возглавляемой США оперативной группе в Красном море, сосредоточившись на более широкой географической зоне.

И хотя декларативно такой шаг увязывается с необходимостью укрепления безопасности на фоне обостренной ситуации в регионе, некоторые аналитики полагают, что основным мотивом развертывания индийского флота в этих водах является соперничество с Китаем.

Бурно растущее военно-морское присутствие Китая в Индийском океане, жизненно важной артерии для его энергетических потребностей, сложно игнорировать. Обладая самым большим в мире военно-морским флотом по количеству кораблей, Китай неуклонно расширяет свое морское влияние, вызывая озабоченность у соседней и не менее амбициозной Индии.

Доля индийского оборонного бюджета, выделяемая на военно-морские силы, значительно увеличилась, что отражено в инвестициях в передовые корабли, подводные лодки и современные технологии, связанные с судоходством.

Стратегическое партнерство с США, Австралией и Японией в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности («Quad») еще больше укрепляет морскую позицию Индии — совместные учения и инициативы в рамках этого проекта служат контрапунктом набирающему вес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.