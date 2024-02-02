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США: Россия подрывает стабильность Балкан и Ближнего Востока
США выразили критику в адрес России за ее роль на Ближнем Востоке, заявив, что Москва не предпринимала усилий по стабилизации региона и не способна содействовать разрешению текущего конфликта в секторе Газа
США: Россия подрывает стабильность Балкан и Ближнего Востока
Photo: Reuters / Reuters
2 февраля 2024 г.

«Мы не видели, чтобы Россия действительно играла стабилизирующую роль на Ближнем Востоке», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«На самом деле, если посмотреть на действия России в Сирии, она сыграла дестабилизирующую роль», – добавил он.

Кроме того, в США обвинили Россию в дестабилизации ситуации на Балканах. Конгрессмен Пит Сешнс заявил, что Россия активно участвует в «дестабилизации Балкан» уже несколько лет. Он подчеркнул, что Москва применяет дезинформацию и военную силу для достижения своих целей.

Согласно высказыванию Сешнса, США должны поддерживать страны региона, работая в рамках установленных структур, таких как Европейский союз, НАТО и другие международные организации.

«США должны выйти вперед и сказать: Мы их поддерживаем, и мы будем держаться вместе. Это то, что нужно этим странам: Соединенные Штаты Америки, прочно стоящие на их стороне, как по отдельности, так и со всей группой», – добавил сенатор.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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