ПОЛИТИКА
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Япония предупреждает Трампа
Япония, являясь тесным союзником США в Азиатском регионе, предостерегает кандидата в президенты Дональда Трампа о возможных соглашениях США с Китаем, которые могут подорвать долгосрочные усилия по сдерживанию Пекина и нарушить баланс в регионе
Япония предупреждает Трампа
Photo: Reuters / Reuters
2 февраля 2024 г.

Двое высокопоставленных чиновников из министерства иностранных дел Японии выразили беспокойство относительно возможности, что Дональд Трамп может решить ослабить поддержку, оказываемую США соседнему Тайваню в поисках соглашения с Китаем, пишет Reuters.

Они отметили, что такой шаг может мотивировать Пекин, который претендует на Тайвань и не исключает возможности использования силы для осуществления своих претензий к острову.

Такие заявления звучат на фоне приготовлений премьер-министра Японии Фумио Кисиды к визиту в США, запланированному на апрель.

Токио начал взаимодействие с близким окружением Трампа, учитывая его статус фаворита на ноябрьских выборах согласно некоторым опросам.

Основное беспокойство Японии заключается в том, что, вернувшись к власти, Трамп может заключить с Китаем торговое или оборонное соглашение, подрывающее усилия стран G7 по сдерживанию влияния Пекина.

На данный момент Трамп не анонсировал потенциальных сделок с Китаем в рамках своей предвыборной кампании 2024 года.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года, и в опросах участвуют две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. Трамп, являющийся кандидатом от республиканцев, выиграл праймериз в штатах Айова и Нью-Гэмпшир, что может повлиять на текущую избирательную гонку.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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