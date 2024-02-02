Двое высокопоставленных чиновников из министерства иностранных дел Японии выразили беспокойство относительно возможности, что Дональд Трамп может решить ослабить поддержку, оказываемую США соседнему Тайваню в поисках соглашения с Китаем, пишет Reuters.

Они отметили, что такой шаг может мотивировать Пекин, который претендует на Тайвань и не исключает возможности использования силы для осуществления своих претензий к острову.

Такие заявления звучат на фоне приготовлений премьер-министра Японии Фумио Кисиды к визиту в США, запланированному на апрель.

Токио начал взаимодействие с близким окружением Трампа, учитывая его статус фаворита на ноябрьских выборах согласно некоторым опросам.

Основное беспокойство Японии заключается в том, что, вернувшись к власти, Трамп может заключить с Китаем торговое или оборонное соглашение, подрывающее усилия стран G7 по сдерживанию влияния Пекина.

На данный момент Трамп не анонсировал потенциальных сделок с Китаем в рамках своей предвыборной кампании 2024 года.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года, и в опросах участвуют две основные политические партии США: Демократическая и Республиканская. Трамп, являющийся кандидатом от республиканцев, выиграл праймериз в штатах Айова и Нью-Гэмпшир, что может повлиять на текущую избирательную гонку.