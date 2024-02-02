Орбан признался, что столкнулся с трудностями и «упёрся в стену». По его мнению, если бы он продолжал использовать право вето, то другие страны-члены ЕС, в обход Венгрии, направили бы средства Украине, включая те, которые предназначены для Венгрии. Премьер-министр задал риторический вопрос: «Чем бы это было лучше?».

Орбан подчеркнул, что Венгрия не поставляет оружие Украине, но готова использовать средства Брюсселя для финансирования гражданских нужд Украины. Он также выразил мнение, что необходимо начать мирные переговоры между Киевом и Москвой, при этом отметив, что время сейчас работает на Россию.

Решение о выделении помощи Украине было объявлено на саммите ЕС в Брюсселе после нескольких недель сопротивления со стороны Венгрии. В публикации Politico отмечается посредническая роль президента Франции Эммануэля Макрона, у которого была беседа с Орбаном вечером 31 января.

В контексте уступок Венгрии отмечается, что средства, выделяемые Киеву, будут обсуждаться ежегодно, а при необходимости — пересматриваться с участием Европейской комиссии.