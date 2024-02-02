Суд в штате Делавэр аннулировал выплату вознаграждения в размере 56 млрд долларов, которое было присуждено Илону Маску компанией Tesla в 2018 году, считая его несправедливым и незаконно одобренным. Данное решение нанесло существенный ущерб финансовому положению Маска и вызвало вопросы относительно методов корпоративного управления в Tesla.

Миноритарный акционер Tesla Ричард Торнетта, владеющий всего 9 акциями компании, в своем иске утверждал, что пакет компенсации был чрезмерным и не имел достаточных оснований.

Судья Каталин МакКормик встала на сторону акционера, обнаружив, что директора Tesla были «ослеплены звездным статусом» Маска и не предоставили инвесторам достаточной информации. Судья назвала пакет «непостижимым» и распорядилась отменить его. Судья МакКормик также учла в своем решении близкие личные связи Маска с некоторыми из членов совета директоров, особенно с председателем комитета Айрой Эренпрейс и членом совета директоров Антонио Грасиасом, предполагая, что они повлияли на утверждение премии.

В ответ на решение суда Маск выразил недовольство корпоративным законодательством штата Делавэр и заявил, что проведет голосование акционеров о переносе регистрации компании в Техас.

Он также опубликовал опрос среди своих подписчиков в принадлежащей ему социальной сети X (бывший Twitter), где получил 80% поддержки.

«Никогда не регистрируйте компанию Делавэре», — добавил Маск там же.

Хотя владелец Tesla по-прежнему остается самым богатым человеком в мире, его состояние может значительно пострадать из-за этого судебного решения. Неизвестно, планирует ли он обжаловать решение, но потеря столь крупного пакета компенсации усугубляет и без того сложный для Tesla год, уже ознаменованный падением цен на акции.