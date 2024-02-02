Основной фокус критики пришелся на производство алюминия в Синьцзян-Уйгурском автономном округе (СУАР) на северо-западе Китая, где в трудовых лагерях содержится около миллиона китайских мусульман. Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила отчет, в котором утверждает, что в труде на алюминиевых комбинатах задействованы заключенные.

Согласно данным Международного института алюминия, более 60% алюминия, используемого в мировой автомобильной промышленности в 2022 году, произведено в Китае. Из этого объема более 15%, что составляет 9% от общемирового производства, выплавляется в Синьцзян-Уйгурском автономном округе и используется китайскими и зарубежными автопроизводителями, включая Volkswagen, General Motors, Toyota и Tesla.

Human Rights Watch предостерегла компании-потребители от приобретения алюминия из указанного региона и призвала внимательно отслеживать происхождение металла.

Организация также предложила ряд рекомендаций, включая отказ Евросоюза от импорта из регионов, где используют принудительный труд. Германии и Соединенным Штатам сделаны особые требования: HRW призывает их министерства труда принять законодательные меры, чтобы компании не могли использовать продукты принудительного труда.

Организация квалифицирует действия китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном округе как преступления против человечности. В 2022 году отчет ООН указал на возможные преступления против человечности, совершенные Китаем в СУАР, где, согласно оценкам, свыше 1 млн уйгуров были произвольно задержаны в рамках кампании правительства КНР, заявленной как борьба с терроризмом и сепаратизмом.