По словам дипломата, соглашение о перемирии, которое посредники согласовали с израильской стороной, было представлено движению 1 февраля. Ранее израильская сторона выразила свое одобрение, и теперь посредники получили предварительное подтверждение от ХАМАС.

Дипломат выражает надежду на «хорошие новости» относительно потенциального перемирия «в ближайшие несколько недель».

Ранее было объявлено, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже достигли соглашения об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у ХАМАС. Подробности о возможном соглашении официально не раскрывались.

В ноябре 2023 года при посредничестве Катара, Египта и США Израиль и ХАМАС договорились о первом перемирии, в рамках которого было выпущено 105 заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем заключенных палестинцев. Перемирие длилось с 24 по 30 ноября.

Тем временем число палестинцев, погибших в результате постоянных израильских атак в блокированном секторе Газа с 7 октября, достигло 27 131. Об этом сообщил пресс-секретарь палестинского Министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра.

Он отметил, что только за последние сутки 112 палестинцев стали жертвами атак Израиля, еще 148 жителей эксклава получили ранения.

Общее количество раненых в результате израильских атак с 7 октября увеличилось до 66 287.