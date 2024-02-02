Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. По информации Управления по связям Администрации президента, в ходе разговоре рассматривались вопросы, связанные с процессом вступления Швеции в НАТО, борьбой с терроризмом, двусторонними отношениями между Турцией и Швецией, а также региональными и глобальными проблемами.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что после вступления в НАТО Швеция выполнит обязательства, вытекающие из трехстороннего меморандума, в духе союзничества.

Глава государства подчеркнул необходимость запуска механизма сотрудничества в области безопасности между двумя странами и важность предоставления Швецией необходимой поддержки Турции в борьбе с терроризмом.

Напомним, 23 января турецкий парламент большинством голосов одобрил вступление Швеции в НАТО. А 25 января президент Турции официально утвердил ратификацию заявки скандинавской страны на присоединение к альянсу. Тем самым процесс одобрения Анкарой членства Швеции в альянсе был официально завершен.