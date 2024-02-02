Фатих Карахан, родившийся в 1982 году в Эскишехире, окончил факультет математики и промышленной инженерии в Босфорском университете в 2006 году.

Получив степени магистра и доктора наук в области экономики в Университете Пенсильвании в 2012 году, Карахан начал свою профессиональную карьеру в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

До 2022 года он исполнял обязанности руководителя отдела исследований рынка труда и товаров, а также советника по монетарной политике. Карахан также преподавал в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах.

В 2022 году он присоединился к Amazon в качестве старшего экономиста, а в ноябре того же года был назначен главным экономистом компании. 28 июля

2023 года Фатих Карахан был назначен на должность заместителя председателя Центрального банка Турецкой Республики.

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Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан подала в отставку, обратившись с просьбой к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану о ее утверждении

«На данный момент наша экономическая программа начала приносить плоды. Увеличение резервов, экономические показатели, тренд инфляции являются доказательством этого успеха. Я попросила у президента освободить меня от обязанностей, которые с честью выполняю с первого дня назначения», — говорится в обращении бывшей чиновницы.

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что решение Эркан об отставке было принято исключительно по личным мотивам. В своем сообщении он подчеркнул, что экономическая программа, реализуемая под руководством президента Эрдогана, продолжает выполняться на постоянной и решительной основе. Он выразил полное доверие экономической команде и программе страны, подчеркнув, что решение Эркан принято ею лично и по ее собственной воле.

«Желаю успехов новому председателю Центрального банка, который будет назначен в соответствии с моими предложениями», — добавил Шимшек.

44-летняя финансистка Хафизе Гайе Эркан стала первой женщиной, занявшей пост главы Центробанка Турции в июне 2023 года. Ранее она жила и работала в США в течение 20 лет. Она акцентировала внимание на борьбе с инфляцией как одной из главных задач на своем посту.