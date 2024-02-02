Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что его ведомство и МИД получили запрос от США 11 декабря прошлого года, как сообщает телеканал SVT.

На заседании парламентского комитета по делам ЕС премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что они рассматривают возможность участия в миссии под руководством ЕС и США.

«Это может включать в себя различные аспекты - от личного состава до кораблей или самолетов, в зависимости от потребностей. Мы оценим, что требуется и каков запрос», — добавил пресс-секретарь ВМФ королевства Йимми Адамссон.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансаруллах» из Йемена объявило о своих намерениях атаковать территорию Израиля и блокировать проход судам, связанным с Израилем, через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до прекращения израильской агрессии в Газе. Хуситы с начала ноября прошлого года осуществили ряд атак на суда в Красном море и Аденском заливе.

12 января Великобритания и США применили вооруженные силы, используя самолеты, корабли и подводные лодки, чтобы атаковать объекты хуситов в различных городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Атаки были направлены на места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции движения «Ансаруллах».

В ночь на 23 января Великобритания и США провели вторую подтвержденную совместную серию ударов, направленных на подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.