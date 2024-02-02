Удары, осуществленные в 16:00 по времени Центрального командования, были направлены против сил специального назначения «Аль-Кудс» Революционной гвардии Ирана и связанных с ними группировок.

В операции было задействовано множество самолетов, включая дальние бомбардировщики. Среди пораженных объектов находились командно-контрольные пункты, разведывательные центры и склады с беспилотниками, при этом использовалось более 125 высокоточных боеприпасов.

По данным Пентагона, инициатором атаки на американские силы в Иордании выступило движение «Исламское сопротивление Ирака», что привело к гибели трех американских военнослужащих и ранению более 40 человек. Вашингтон возлагает ответственность за произошедшее, в том числе, на Иран.

*** 01:08 Неизвестные самолеты ударили по позициям проиранских группировок, входящих в состав сирийских вооруженных сил, в районе города Меядин провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Согласно сообщениям местных источников, неустановленные самолеты осуществили авиационные удары по военной базе Мазар Али в районе Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, а также по позициям, контролируемым иранскими военными формированиями, в населенных пунктах Хайдарийе и Шибли.

Известно, что в результате атаки на базу Мазар Али есть погибшие и раненые. Военные формирования, поддерживаемые Ираном, периодически осуществляют удары ракетами и дронами по американским военным объектам на восточном берегу Евфрата.

28 января в результате атаки дрона в Иордании были убиты три американских военных, более 40 получили ранения. По данным американских СМИ, президент США Джо Байден одобрил план ответных ударов по объектам в Ираке и Сирии, который будет реализован в наиболее подходящий момент, учитывая, в том числе, погодные условия.