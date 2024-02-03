Подросток из Газы ухаживает за своей 6-месячной сестрой

14-летний подросток из Газы Мухаммад Эль-Язичи заменил отца и мать для своей 6-месячной сестры. Мать этих детей погибла от израильской бомбы, а отец пропал без вести. Дом их был разрушен. И теперь дети вынуждены кочевать из одного палаточного лагеря в другой. #trtнарусском #палестина #семья #дети #малыш #старшийбрат #родители #секторгаза #газа #палестинскиедети #израиль #trtrussian