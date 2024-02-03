ТУРЦИЯ
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В Стамбуле задержаны сторонники ДАЕШ
В результате контртеррористической операции задержаны 17 человек, предположительно причастных к стрельбе в католической церкви в округе Сарыер
В Стамбуле задержаны сторонники ДАЕШ
Фото: АА / Others
3 февраля 2024 г.

Турецкие правоохранительные органы задержали 17 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой ДАЕШ и причастности к стрельбе в католической церкови Санта-Мария в округе Сарыер, в результате которой погиб один прихожанин.

Действуя на основании разведданных, турецкие силы безопасности провели задержание предположительно причастных к стрельбе в церкви. В ходе операции были задержаны не только 17 подозреваемых, но и изъяты организационные документы, которые могут дать важную информацию о структуре группы, ее планах и потенциальных сообщниках.

Один из задержанных ранее привлекался силами безопасности в качестве подозреваемого в причастности к трагедии в стамбульском аэропорту в 2016 году.

Стоит отметить, что Турция уже не в первый раз становится целью нападений террористической организации ДАЕШ. В конце минувшего года правоохранители выявляли планы террористических ячеек атаковать места отправления культа в историческом районе Стамбула Балат. Тогда, в ноябре и декабре 2023 года, Национальная разведывательная организация Турции (MİT) предотвратила несколько запланированных атак ДАЕШ на церкви, синагоги, а также на посольство Ирака.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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