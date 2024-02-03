Компания SpaceX сделала заявление на своей странице в социальной сети X о том, что отправка команды Axiom-3 с Международной космической станции (МКС), изначально запланированная на 3 февраля, откладывается. В заявлении говорится, что корабль Dragon и экипаж Axiom-3 не покинут МКС до 5 февраля из-за неблагоприятных погодных условий на побережье Флориды, где планируется приземление.

В заявлении также говорится, что команды продолжат наблюдать за погодными условиями в связи с планами отбытия с МКС. За ходом событий можно следить в прямом эфире на Space.com и каналах NASA.

Ax-3 — уже третья, после аналогичных проектов в апреле 2022 года и мае 2023 года, частная миссия на МКС, организованная компанией Axiom Space. Миссия стартовала 18 января на ракете SpaceX Falcon 9 с Космического центра имени Кеннеди. Экипаж состоит из командира Майкла Лопеса-Алегрии, бывшего астронавта NASA, а ныне главного астронавта Axiom Space; пилота Вальтера Вилладей, полковника итальянских ВВС; специалистов по миссии Альпера Гезеравджи, первого астронавта Турции и Маркуса Вандта, резервного астронавта Европейского космического агентства. Для Гезеравджи, Вилладея и Вандта это первый орбитальный полет.

За время пребывания на орбите команда Ax-3 провела более 30 научных экспериментов в различных областях, включая физику и космическую медицину. Эти исследования, в том числе, помогут Axiom Space улучшить свои программы подготовки к будущим миссиям.