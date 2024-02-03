Международный суд ООН в Гааге принял решение рассмотреть обвинения Украины в адрес России о ложных утверждениях геноцида в Луганской и Донецкой областях. Иск, поданный Украиной вскоре после начала военных действий России в феврале 2022 года, нацелен на опровержение заявлений Москвы о геноциде на востоке Украины, используемых как предлог для вторжения.

Как заявил украинский представитель Антон Корыневич: «Что важно, что суд примет решение о том, что Украина не несет ответственности за какой-то мифический геноцид, который, по ложному утверждению Российской Федерации, совершила Украина», — поприветствовав оставленное накануне в силе постановление суда от марта 2022 года о немедленном прекращении военных действий РФ на территории соседней страны.

В контексте продолжающегося конфликта между Россией и Украиной обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в геноциде. В ответ на вторжение России в феврале 2022 года Украина подала иск в Международный Суд ООН. В иске Украина утверждает, что Москва использовала сфабрикованные заявления о геноциде как предлог для своего нападения, ставшего крупнейшим конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. МС заявил, что не может вынести решение конкретно по вопросу фабрикации, но будет рассматривать, нарушала ли Украина конвенцию о геноциде, как утверждал президент РФ Владимир Путин, оправдывая вторжение.

Окончательный вердикт суда по данному вопросу, скорее всего, будет вынесен не ранее, чем через несколько месяцев.