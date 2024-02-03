ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Гааге возьмутся за иск Украины о геноциде
МС ООН принял решение о рассмотрении достоверности обвинений РФ в отношении Украины по вопросу о геноциде в Луганской и Донецкой областях
В Гааге возьмутся за иск Украины о геноциде
Антон Корыневич / Фото: Reuters / Others
3 февраля 2024 г.

Международный суд ООН в Гааге принял решение рассмотреть обвинения Украины в адрес России о ложных утверждениях геноцида в Луганской и Донецкой областях. Иск, поданный Украиной вскоре после начала военных действий России в феврале 2022 года, нацелен на опровержение заявлений Москвы о геноциде на востоке Украины, используемых как предлог для вторжения.

Как заявил украинский представитель Антон Корыневич: «Что важно, что суд примет решение о том, что Украина не несет ответственности за какой-то мифический геноцид, который, по ложному утверждению Российской Федерации, совершила Украина», — поприветствовав оставленное накануне в силе постановление суда от марта 2022 года о немедленном прекращении военных действий РФ на территории соседней страны.

В контексте продолжающегося конфликта между Россией и Украиной обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в геноциде. В ответ на вторжение России в феврале 2022 года Украина подала иск в Международный Суд ООН. В иске Украина утверждает, что Москва использовала сфабрикованные заявления о геноциде как предлог для своего нападения, ставшего крупнейшим конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. МС заявил, что не может вынести решение конкретно по вопросу фабрикации, но будет рассматривать, нарушала ли Украина конвенцию о геноциде, как утверждал президент РФ Владимир Путин, оправдывая вторжение.

Окончательный вердикт суда по данному вопросу, скорее всего, будет вынесен не ранее, чем через несколько месяцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us