Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность в связи с военной операцией США, указав на риск дестабилизации Ближнего Востока и подчеркнула необходимость проведения тщательного расследования.

Она также отметила участие Королевских военно-воздушных сил Великобритании, обвинив Лондон «в поддержке сугубо провокационных действий начальства в Вашингтоне».

Захарова также упомянула предшествовавшую действиям коалиционной авиации атаку на американскую базу, совершенную при помощи беспилотника, определив его происхождение как «неустановленное».

Представитель МИД РФ также обвинила руководство США в попытках «повлиять на внутриполитические расклады» и желании «хоть как-то подправить провальный курс (…) на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании».

Как стало известно из разных источников, накануне, в ночь со 2 на 3 февраля, Центральное командование вооруженных сил США осуществило авиаудары по более чем 85 объектам на территории Ирака и Сирии, предположительно находящихся в распоряжении военных подразделений Революционной гвардии Ирана и проиранских формирований.

Военная операция, согласно заявлениям политического и военного руководства США, стала ответом на нападение на американскую базу в Иордании.